ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова В России и во всем мире активно распространяется бедроттинг, дословно – "гниение в постели".
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