«Непривычное в жизни создаёт эффект её удлинения»: психолог дал советы празднующим Новый год в новой обстановке

Когда человеку говорят, что должен быть план на год или на любой другой период, — это обман, заявил в интервью RT клинический психолог, кандидат психологических наук, писатель, HR-директор Школы стартапов Skolkovo Михаил Хорс.
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