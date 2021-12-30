Владимир Быстряков: Краткая история Украины — от распродажи флота до распродажи совести

История Незалежной глазами ее жителя В данном случае меня интересует не сама история Украины, не хронология событий… меня интересует сам феномен той деградации, которая произошла с народом большой европейской страны с пятой (!), на момент становления молодого государства, экономикой в Европе… и который опустился до положения … «жителей территории», влачащих (именно «влачащих»!) жалкое существование, с его нынешним хитом»… подайте дяденька копеечку-центик-евро»… Ну что, нас можно поздравить с нынешней «судьбоносной » победой — мы наконец обошли Молдову и стали … самой НИЩЕЙ страной в Европе.