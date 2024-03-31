Ну вот, кажется, мы дождались перемен и на дипломатическом фронте.
МИД России резко сменил принципы общения с западом
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Александр Николаевич
Ядрена Феня!!! Когда нашим дипломатам вырубят на лбу ТАБУ- "РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИКОЙ"!!!
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9 час.
A
Air
Видимо давно Русские казаки не пороли нагайками ляхов на площади в Варшаве! Забыли пшеки как им в 1794 году Русские казаки спускали штаны на варшавской площади и нещадно пороли нагайками!
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8 час.
Владимир Тимофеев
Сегодня не далеко от дома в Калининграде увидел авто с польскими номерами. Жутко удивился. Немцы и литовцы у нас как-то ещё порой встречаются, но только уж не поляки. Хотелось аж кирпичом запустить. Но скорее всего водителем мог быть самый обычный человек и возможно ещё и с русскими корнями и родственниками, живущими у нас. Да и вины на нём за его польское правительство на нём наверняка и нет. В общем - остыл и пошёл дальше по своим делам.
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7 час.
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