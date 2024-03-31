МИД России резко сменил принципы общения с западом

Владимир Тимофеев

Сегодня не далеко от дома в Калининграде увидел авто с польскими номерами. Жутко удивился. Немцы и литовцы у нас как-то ещё порой встречаются, но только уж не поляки. Хотелось аж кирпичом запустить. Но скорее всего водителем мог быть самый обычный человек и возможно ещё и с русскими корнями и родственниками, живущими у нас. Да и вины на нём за его польское правительство на нём наверняка и нет. В общем - остыл и пошёл дальше по своим делам.