Россию предал ещё один союзник. Сербия начала поставку советских снарядов. Таких друзей как Вучич, и врагов не надо.

Обидно конечно... но еще больше стыдно... от того как Россия предала, плюнула (бросила) Югославию... Плевок прилетает обратно.

Марина Фролова

Т.Е "подарков" от СССР оказалось маловато, надо было в ОЧЕРЕДНОЙ (забыли???) раз жизни людей "дарить" Только для того, чтобы никто, типа вас, не рассказывал про "обратно"???