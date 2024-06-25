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Россию предал ещё один союзник. Сербия начала поставку советских снарядов. Таких друзей как Вучич, и врагов не надо.

Россию предал ещё один союзник. Сербия начала поставку советских снарядов. Таких друзей как Вучич, и врагов не надо.

Старую добрую истину о том, что друг познается в беде, Россия с лихвой осознала после начала специальной операции.

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Комментарии
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W
Walery
Обидно конечно... но еще больше стыдно... от того как Россия предала, плюнула (бросила) Югославию... Плевок прилетает обратно.
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15 час.
Марина Фролова
Т.Е &quot;подарков&quot; от СССР оказалось маловато, надо было в ОЧЕРЕДНОЙ (забыли???) раз жизни людей &quot;дарить&quot; Только для того, чтобы никто, типа вас, не рассказывал про &quot;обратно&quot;???
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11 час.
Алексей Викторович Копелиович
Помни, гад, на чужом несчастье счастья не построишь!
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11 час.

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