Магнитные бури сегодня, 3 февраля, могут вызвать скачки давления и боли Ирина ВальковаМагнитные бури, или геомагнитные возмущения, представляют собой колебания магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью.
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