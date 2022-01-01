Молодежную сборную России сняли с рейса из-за пьянства, курения и отказа надеть маски

Молодежной сборной России по хоккею не дали вылететь из Калгари во Франкфурт-на-Майне из-за нарушения санитарно-эпидемических норм, сообщает финское издание MTV Uutiset со ссылкой на шведского журналиста Мари Леман, которая летела тем же рейсом.