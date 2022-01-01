Молодежную сборную России сняли с рейса из-за пьянства, курения и отказа надеть маски

Молодежной сборной России по хоккею не дали вылететь из Калгари во Франкфурт-на-Майне из-за нарушения санитарно-эпидемических норм, сообщает финское издание MTV Uutiset со ссылкой на шведского журналиста Мари Леман, которая летела тем же рейсом.
Молодежной сборной России по хоккею не дали вылететь из Калгари во Франкфурт-на-Майне из-за нарушения санитарно-эпидемических норм, сообщает финское издание MTV Uutiset со ссылкой на шведского журналиста Мари Леман, которая летела тем же рейсом.
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