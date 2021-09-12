Кулеба прозрел: "Это не Украина не готова вступить в ЕС, а ЕС не готов принять Украину"

luganewsПолитикаКулеба прозрел: "Это не Украина не готова вступить в ЕС, а ЕС не готов принять Украину"Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил вопрос вступления государства в ЕС. .Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлексейСкакуасам еще в 2013 году говорили, что ни ЕС, ни кружевных, европейских трусиков вы не получите. Так и вышло. Так и остались в своих панталонах, да еще теперь и дранных))))) Чего теперь возмущаться, если умных людей не слушали?)))))Комментировать
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