Батька-Миротворец и новые разговоры о переговорах

Юрий Ильинов

«Это ничего бы не дало»: Лукашенко о «вступлении в войну против Украины» Александр Лукашенко утверждает, что армия Белоруссии не будет присоединяться к российской СВО против бандеровского режима на Украине, поскольку «это ничего бы не дало». Пресс-служба Лукашенко уточнила, что призывы к армии РБ присоединиться к СВО озвучивают «ура-патриоты» в России». Александр Лукашенко утверждает, что армия Белоруссии не будет присоединяться к российской СВО против бандеровского... «Эти призывы – Беларусь в войну в Украине – это в пользу НАТО. Это они хотят и делают все, чтобы нас втянуть в войну с Украиной», – сказал Лукашенко. Он дал понять – Белоруссия рассчитывает, что, уклоняясь от открытого участия в СВО, еще сможет стать посредником между Киевом и Москвой, иначе может спровоцировать Прибалтику и Польшу на боевые действия, и тогда протяженность фронта увеличится на тысячи километров: «Нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну. Мы сможем это сделать? Не сможем. Это я вам говорю: не сможем. Мы хотим себе проблем? Не хотим. Это во-вторых. Во-первых – может быть, Украине так же, как сегодня России, пригодится такая Беларусь (мирная, – прим. пресс-службы Лукашенко)». «У нас полстраны находится в радиусе 100 километров от Киева. В том числе и Мозырский НПЗ, который, к счастью, сегодня работает без перебоев, модернизированный, и вы заправляетесь топливом с Мозырского НПЗ. Ваши и наши беглые (это мне позавчера информацию передали) все время полякам и прочим покрикивают: «Давайте по Мозырю ударим, по НПЗ, они же агрессору поставляют топливо для военных нужд в том числе. Значит, законная цель», – поделился Александр Лукашенко подробностями обстановки. – Я тогда своих военных позвал, говорю: «Поставьте на позиции все, что у нас есть (не буду перечислять), и тогда ответим так, что мало не покажется». «То есть если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована и 120 тыс. украинских военнослужащих на этой границе. Ну они хотят на фронт туда (их. – Прим.) бросить против России, а здесь французов поставить. Мы ждем. Французы будут защищать Украину… Слушайте, смех! Это все разговоры. Никакие французы туда не полезут, и никто там защищать не будет. Они нас пытаются с Путиным запугать. А то, что Беларусь вступит в войну и прочее, – это из той оперы, что мы с Путиным завтра хотим захватить Европу (ну, для начала Польшу и Прибалтику). Это чушь, как он вчера сказал, это ложь полная. Мы никогда даже не обсуждали этот вопрос», – подчеркнул белорусский лидер. Лукашенко также обратил внимание, что вблизи границ в Польше и Литве размещены американская и немецкая батальонные тактические группы. В ответ Минск был вынужден развернуть свои части. «И стоим сейчас лоб в лоб. Поэтому самое простое сегодня – начать Беларуси войну против Украины. Но она России, эта война, не нужна. Нам дай бог там разобраться», – резюмировал Батька.