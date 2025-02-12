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Царьград

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Хуже фашистов. Фальшивые врачи выманили у ветеранов ВОВ и блокадников более 17 миллионов

Хуже фашистов. Фальшивые врачи выманили у ветеранов ВОВ и блокадников более 17 миллионов

Они пугали ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников Питера смертельными болезнями и продавали им дешёвые лекарства под видом чудодейственных дорогих препаратов.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Пожизненно!!!!
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1 д.
ВТ
Владимир Тимошков
Военное время расстрел на месте.
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18 час.
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