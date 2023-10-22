В Пекине прошёл V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум

Двухдневная программа мероприятия включала в себя церемонию открытия с участием высшего политического руководства России и Китая, сессии на тему укрепления российско-китайского сотрудничества по различным направлениям деятельности, технологические экскурсии в китайские научные институты, а также тематические круглые столы.