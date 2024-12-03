Депутат Никитин: для перерасчета пенсии в 2025 году нужны паспорт и СНИЛС

Для перерасчета пенсии в 2025 году россиянам нужно обратиться в Социальный фонд. Заявление можно подать в электронном виде через портал или приложение "Госуслуги", в Соцфонде при личном визите и в любом ближайшем отделении МФЦ, сказал "Газете.