Политолог Марков: ВС России добились важного тактического успеха в зоне СВО

Освободив населенный пункт Старые Терны, российские войска достигли тактического успеха в зоне СВО. Об этом в своем в Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков По его словам, переход поселка под контроль ВС России позволит нашим военным окружить Курахово в ДНР.