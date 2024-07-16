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Военные новости ★ спецоперация

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Баллистические ракеты средней дальности: начало нового этапа

Баллистические ракеты средней дальности: начало нового этапа военно-политического противостояния между Россией и США Одной из важнейших новостей последнего времени стал анонсированный президентом России Владимиром Путиным возврат в разработки и принятия на вооружение баллистических ракет средней дальности (БРСД), ранее запрещённых предательским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанным открытым русофобом президентом США Рональдом Рейганом и скрытым.

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