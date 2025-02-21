Поздравляем Скобелкина Михаила Викторовича🎂 Для мужчины семьдесят — лишь дата, Повод вновь собрать родных, друзей, Вспомнить, как был юным ты когда-то, И понять, что просто стал мудрей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Поздравляем Скобелкина Михаила Викторовича🎂 Для мужчины семьдесят — лишь дата, Повод вновь собрать родных, друзей, Вспомнить, как был юным ты когда-то, И понять, что просто стал мудрей.