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Депутаты Госдумы отреагировали на планы Киева начать наступление на Ростов и Таганрог

Депутаты Госдумы отреагировали на планы Киева начать наступление на Ростов и Таганрог

Они считают, что это миф, который в реальной жизни не может быть реализован.Депутаты Государственной думы Виктор Водолацкий и Анатолий Вассерман прокомментировали карты ВСУ, на которых были обозначены направления удара в сторону Ростова и Таганрога.

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