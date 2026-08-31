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Мнение: «Украина взбесилась и действует без оглядки на интересы собственных союзников», – Юрий Самонкин

Мнение: «Украина взбесилась и действует без оглядки на интересы собственных союзников», – Юрий Самонкин

Президент «Евразийского Института Исследований и Поддержки Молодежных инициатив» Юрий Самонкин в программе «Мнение» прокомментировал заявление Турции о недопустимости ударов по турецким судам в Черном море.

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