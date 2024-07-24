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Парламентская газета

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Матвиенко прибыла в Кисловодск с рабочим визитом

Матвиенко прибыла в Кисловодск с рабочим визитом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приехала в Кисловодск с рабочим визитом. Председатель палаты регионов посетит там военный санаторий, оценит ход строительства нового корпуса городской больницы и Конгресс-холла «Россия».

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