Юрист Егулемов сообщил, что изменения в поверке счетчиков воды не планируются

Никаких изменений в процедуре поверки счетчиков воды в последнее время не было и не планируется. Об этом сообщил агентству Prime член Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ Вадим Егулемов, комментируя сведения, что недавно в этой сфере произошли или вот-вот произойдут новации.