В парадах в честь Дня ВМФ примут участие до 200 кораблей и судов различных классов

Военно-морские парады и военно-спортивные праздники в честь Дня Военно-Морского флота (ВМФ) РФ в воскресенье, 28 июля, состоятся в Петербурге, а также в акваториях главных баз Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии разнородных сил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии