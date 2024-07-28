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В парадах в честь Дня ВМФ примут участие до 200 кораблей и судов различных классов

В парадах в честь Дня ВМФ примут участие до 200 кораблей и судов различных классов

Военно-морские парады и военно-спортивные праздники в честь Дня Военно-Морского флота (ВМФ) РФ в воскресенье, 28 июля, состоятся в Петербурге, а также в акваториях главных баз Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии разнородных сил.

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