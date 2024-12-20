Исследование СГМУ показало, что более половины подростков пробуют курить в 11–13 лет

Ученые из Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского провели исследование и выяснили, что более половины подростков впервые пробуют сигарету в возрасте от 11 до 13 лет.
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