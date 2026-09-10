Иран повредил самолеты США на базе в Иордании

ВАШИНГТОН, 10 сентября, ФедералПресс. Американские военные самолеты получили повреждения при ударе Ирана по авиабазе Муваффак-Салти в Иордании в ночь на 9 сентября.
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