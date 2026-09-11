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ИА Регнум

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Путин: крупные проекты РФ и Египта реализуются по плану, несмотря на сложности

Путин: крупные проекты РФ и Египта реализуются по плану, несмотря на сложности

Крупные проекты России и Египта реализуются по плану, несмотря на любые сложности. Об этом 11 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

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