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Зеленский заявил, что Украина не сможет считать США стратегическим партнёром в случае прекращения оказания помощи

Зеленский заявил, что Украина не сможет считать США стратегическим партнёром в случае прекращения оказания помощи

Глава киевского режима решил перейти на риторику, которая в его плане, судя по всему, должна выглядеть предупредительно-угрожающей.

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