Московские патриотические поэты, артисты и журналисты взяли гуманитарное шефство над Донбассом (ВИДЕО)

В столице ДНР в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской в рамках Дней «Литературной газеты» и спецпроекта «Настоящее прошлое» состоялся круглый стол «Товарищ Донбасс — пишем историю вместе».
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