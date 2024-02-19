Русская весна
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Русская весна

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Московские патриотические поэты, артисты и журналисты взяли гуманитарное шефство над Донбассом (ВИДЕО)

Московские патриотические поэты, артисты и журналисты взяли гуманитарное шефство над Донбассом (ВИДЕО)

В столице ДНР в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской в рамках Дней «Литературной газеты» и спецпроекта «Настоящее прошлое» состоялся круглый стол «Товарищ Донбасс — пишем историю вместе».

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Комментарии
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Елена Коваль
Многим, думаю, понравился пример Киркорова
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18 час.
ЕК
Елена Коваль
&quot; Под давлением обстоятельств &quot; &quot;не прошло и...... года &quot; гуманизм &quot; проснулся&quot;
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18 час.

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