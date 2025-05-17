Правительство РФ отклонило выплаты для домашних работников, сообщает Нилов

Правительство России не станет вводить ежемесячные выплаты в объеме прожиточного минимума для граждан, занимающихся ведением домашнего хозяйства, передают РИА Новости со ссылкой на одного из авторов законопроекта, председателя думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова (ЛДПР).
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