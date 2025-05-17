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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Правительство РФ отклонило выплаты для домашних работников, сообщает Нилов

Правительство РФ отклонило выплаты для домашних работников, сообщает Нилов

Правительство России не станет вводить ежемесячные выплаты в объеме прожиточного минимума для граждан, занимающихся ведением домашнего хозяйства, передают РИА Новости со ссылкой на одного из авторов законопроекта, председателя думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова (ЛДПР).

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