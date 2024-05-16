Пасхальные сюжеты

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы построен в 2003 году в Невском лесопарке Ленинградской области. Является воссозданной копией сгоревшей Покровской церкви 1703 года постройки, находившейся в Вытегорском погосте Вологодской области.
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