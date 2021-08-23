«Идея России в хамстве и наглости», ― российские знаменитости, которые не скрывают негативного отношения к России

Некоторые российские звёзды в негативном ключе высказываются в сторону России. Артисты не скрывают своей неприязни к родной стране и даже к своим соотечественникам.
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