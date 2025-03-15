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Посол в Италии разъяснил причину возмущения РФ заявлениями президента Маттареллы

Посол в Италии разъяснил причину возмущения РФ заявлениями президента Маттареллы

Посол России в Италии Алексей Парамонов, вызванный в МИД страны после критики официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой слов президента Серджо Маттареллы, объяснил реакцию Москвы защитой от неоправданных нападок.

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