Посол в Италии разъяснил причину возмущения РФ заявлениями президента Маттареллы

Посол России в Италии Алексей Парамонов, вызванный в МИД страны после критики официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой слов президента Серджо Маттареллы, объяснил реакцию Москвы защитой от неоправданных нападок.
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