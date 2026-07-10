Калужская область вышла на 2 место в стране по эффективности внедрения новых подходов к контролю над бизнесом

Калужская область заняла 2 место в стране по эффективности внедрения новых подходов в сфере контроля и надзора за бизнесом, уступив только Ленинградской областиРуководитель аппарата правительства России вице-премьер Дмитрий Григоренко обнародовал доклад о государственном и муниципальном контроле и надзоре за бизнесом.