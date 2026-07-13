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Царьград

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Жители Кубани записались к врачам 540 тыс. раз через мессенджер

Жители Кубани записались к врачам 540 тыс. раз через мессенджер

Жители Краснодарского края оформили свыше 540 тысяч записей на прием к врачам через мессенджер MAX. Сервис позволяет получить талон к медицинскому специалисту без посещения регистратуры, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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