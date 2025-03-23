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«Реалу» и «Челси» интересен защитник «Борнмута» Хейсен. «Мадрид» также следит за Хато из «Аякса»

Скауты мадридского и лондонского клубов просматривали 19-летнего дебютанта сборной Испании в первом матче 1/4 финала Лиги наций с Нидерландами (2:2), в котором тот вышел на замену на 41-й минуте.

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