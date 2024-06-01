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Царьград

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Геофизики нашли на дне Тихого океана у побережья Калифорнии странные отверстия

Геофизики нашли на дне Тихого океана у побережья Калифорнии странные отверстия

У побережья Калифорнии – на дне Тихого океана, найдены странные отверстия. Геофизики полагают, что они могут быть опасны для США.

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