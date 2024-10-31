Последствия взрыва газа в жилом доме в Черкесске. 1 человек погиб, 9 пострадали. Видео: МЧС РФ.
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Последствия взрыва газа в жилом доме в Черкесске. 1 человек погиб, 9 пострадали. Видео: МЧС РФ.