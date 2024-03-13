СВР: Байден планирует сорвать выборы президента в РФ

ЕР

Елена Ратникова

Они просто боятся нашего президента,вот и все.А нам нужно всем пойти и проголосовать за Путина.У него сразу будет инсульт.Какой президент в восемьдесят с гаком лет правит страной,и вообще у них президенты все ку-ку.