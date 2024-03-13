Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает значительно снизить явку на президентских выборах в России.
СВР: Байден планирует сорвать выборы президента в РФ
Комментарии
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Евгений Благородный
Дебильный старый маразматик.
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1 д.
Нина Прыгун
мир сошел с ума
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1 д.
ЕР
Елена Ратникова
Они просто боятся нашего президента,вот и все.А нам нужно всем пойти и проголосовать за Путина.У него сразу будет инсульт.Какой президент в восемьдесят с гаком лет правит страной,и вообще у них президенты все ку-ку.
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1 д.
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