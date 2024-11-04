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Ольга Урайкина: 4 ноября отмечается День поминовения чудотворной иконы Казанской Божьей Матери

Ольга Урайкина: 4 ноября отмечается День поминовения чудотворной иконы Казанской Божьей Матери

4 ноября отмечается День поминовения чудотворной иконы Казанской Божьей Матери.Уже несколько столетий русский народ особо прославляет в этот день Пресвятую Богородицу, вспоминая о Ее заступничестве за наше Отечество.

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