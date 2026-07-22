Пенсионные счета в США превратились в инструмент создания миллиардных состояний

Владельцы стартапов в США используют пенсионные счета для обогащения. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные, подготовленные независимым Объединенным комитетом Конгресса по налогообложению, основатели технологических компаний, венчурные инвесторы и корпоративные инсайдеры размещают акции молодых стартапов на пенсионных счетах, покупая их еще до выхода бизнеса на биржу.
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