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Пенсионные счета в США превратились в инструмент создания миллиардных состояний

Владельцы стартапов в США используют пенсионные счета для обогащения. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные, подготовленные независимым Объединенным комитетом Конгресса по налогообложению, основатели технологических компаний, венчурные инвесторы и корпоративные инсайдеры размещают акции молодых стартапов на пенсионных счетах, покупая их еще до выхода бизнеса на биржу.

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