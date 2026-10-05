Худший показатель за 17 лет: российскому рынку облигаций грозит массовый дефолт

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В 2026 году более 50 эмитентов могут столкнуться с дефолтом по облигациям, что станет рекордным показателем за последние 17 лет.
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