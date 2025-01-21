Ошибка Трубина привела к голу Рафиньи. Вратарь «Бенфики» выбил мяч в голову вингеру «Барсы», стоявшему за пределами штрафной

На 64-й минуте матча Лиги чемпионов голкипер «Бенфики» поймал мяч после дальнего удара хавбека Педри и попытался выбить его вперед, но попал в голову стоявшему за пределами штрафной площади вингеру Рафинье Диасу.
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