Taxpayer Millions Couldn't Stop Seven Save A Lot Grocery Stores From Going Dark In Crime-Ridden Chicago Save A Lot shuttered seven locations across Chicago's crime-ridden South and West sides over the weekend, once again exposing the dysfunction of a metro area run by unhinged progressives.
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