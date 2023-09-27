Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун правительства США

Президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить возможную остановку работы американского правительства («шатдаун»), которая может случиться уже 1 октября, сообщает пул журналистов Белого дома.
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