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Русская весна

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Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун правительства США

Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун правительства США

Президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить возможную остановку работы американского правительства («шатдаун»), которая может случиться уже 1 октября, сообщает пул журналистов Белого дома.

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