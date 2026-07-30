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Ученик гимназии ТвГМУ — победитель конкурса «Одарённые дети»: за что наградили Евгения Шерматова

Ученик гимназии ТвГМУ стал победителем городского конкурса «Одарённые дети г. Твери». Департамент образования Администрации города Твери подвёл итоги ежегодного конкурса на предоставление социальной поддержки одарённым школьникам.

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