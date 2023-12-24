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5 скрытых от глаз мест в квартире, где можно спрятать ценные вещи

5 скрытых от глаз мест в квартире, где можно спрятать ценные вещи

Многие укромные уголки в квартире, с виду обыденные для простого человека, могут оказаться на первом месте в списке осмотра злоумышленников.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Вот в подвесном потолке, как раз, и нашли ценности моей подруги. Причем, давным давно, когда, ещё это было модной новинкой. 😏
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11 час.
ВераВерная
Воры такие же пользователи Интернета, как и мы все. Поэтому наши потайные места им давно известны)))
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11 час.
НЭ
Наталья Эрнст
*Храните деньги - в сберегательной кассе*. 😉
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5 час.

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