Многие укромные уголки в квартире, с виду обыденные для простого человека, могут оказаться на первом месте в списке осмотра злоумышленников.
5 скрытых от глаз мест в квартире, где можно спрятать ценные вещи
Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Вот в подвесном потолке, как раз, и нашли ценности моей подруги. Причем, давным давно, когда, ещё это было модной новинкой. 😏
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11 час.
ВераВерная
Воры такие же пользователи Интернета, как и мы все. Поэтому наши потайные места им давно известны)))
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11 час.
НЭ
Наталья Эрнст
*Храните деньги - в сберегательной кассе*. 😉
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5 час.
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