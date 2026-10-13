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Владимирские новости

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Волейболистки «Мурома-2» сыграли стартовый тур Первой лиги

Волейболистки «Мурома-2» сыграли стартовый тур Первой лиги

Команда «Муром-2» из Владимирской области начала сезон с одной победы и двух поражений, следующий тур волейболистки проведут дома против команд из Воронежа и Тамбова.

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