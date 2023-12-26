Расценки на проведение предвыборной агитации

Срок действия с 01.01.2024 г. по 15.03.2024 г. Цены указаны с учетом НДС 20%. В рамках проведения предвыборной агитации, в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года в соответствии Федеральным законом от 12.