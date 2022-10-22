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Крикунов об игре против Горди Хоу: «Я перехватил шайбу, он от злости мне в плечо со «штыка» как дал! Подумал: «Вот, старый козел»

Владимир Крикунов вспомнил о встрече на льду с Горди Хоу.  – Вы с Тихоновым встретились уже в сборной, на Кубке Канады-1976.

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