Для компаний на Дальнем Востоке и в Арктике планируют продлить льготы на электроэнергию до 2028 года

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает продление льготных тарифов на электроэнергию для предприятий, добывающих драгоценные металлы и камни на Дальнем Востоке и в Арктике, до 2028 года.
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает продление льготных тарифов на электроэнергию для предприятий, добывающих драгоценные металлы и камни на Дальнем Востоке и в Арктике, до 2028 года.
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