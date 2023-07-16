Регионы России

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Моди, если тебе заняться нечем, то иди и чеши слонам муди, у тебя а стране бардак и грязища, полная антисанитария, ре...Премьер Индии пор...
  • Александр Раевский
    Рейтинги путина это результат пропаганды в СМИ!!! Но если ВС РФ в ближайшее время не начнут воевать "нормально" и не ...Почти 80% россиян...
  • Александр Раевский
    /Почти 80% россиян...

Для компаний на Дальнем Востоке и в Арктике планируют продлить льготы на электроэнергию до 2028 года

Для компаний на Дальнем Востоке и в Арктике планируют продлить льготы на электроэнергию до 2028 года

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает продление льготных тарифов на электроэнергию для предприятий, добывающих драгоценные металлы и камни на Дальнем Востоке и в Арктике, до 2028 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх