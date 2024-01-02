Какой сегодня праздник: 3 января

Сегодня, 3 января, отмечаютДень рождения соломинки для коктейлей В этот день в далёком 1888 года владелец фабрики по производству бумажных мундштуков для сигарет Марвин Стоун получил патент США на изобретение соломинки для коктейлей.
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