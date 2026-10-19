Курильские острова десятилетиями остаются камнем преткновения в отношениях России и Японии. Токио, не имея реальных шансов вернуть контроль над территориями, продолжает портить отношения с Москвой требованиями отказаться от части гряды.
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