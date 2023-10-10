Как владельцу сотового телефона избежать слежки за ним: на какие кнопки нажимать

Касается ли это ситуации, когда телефон взломан.Как ранее сообщал «Царьград», арабские интернет-ресурсы обсуждают неспособность западных спецслужб взламывать телефоны Huawei, но, как в таком случае владельцу сотового телефона другого бренда избежать слежки за ним, об этом рассказывает «Прайм».
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